Diken

Yaramazlara biraz batar!

Trakya, kar etkisinde

Trakya, Balkanlar üzerinden gelen kar yağışının etkisi altında girdi. Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ’ın yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı.

Fotoğraf: DHA

Balkanlar üzerinden gelen kar yağışı gece saatlerinden itibaren Trakya’da etkisini göstermeye başladı. Hava sıcaklığının eksi 3 dereceye kadar düştüğü bölgede, kar yağışı Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ’ın yüksek kesimlerinde etkisini göstermeye başladı. Kırklareli’nin yüksek kesimleri ile Tekirdağ’ın Saray ilçesinde yerler, araçların üzerleri ve çatılar beyaza büründü.

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Kar yağışının gece boyunca yer yer sürmesi bekleniyor.

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