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Yaramazlara biraz batar!

Traktör sürme konusundaki iddiasını kanıtladı: Muharrem İnce saman balyaladı

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, hasat edilen buğday tarlasında durup traktör sürüp saman balyaladı.

Fotoğraf: DHA

Muharrem İnce, dün gece geldiği Adana’dan miting için karayoluyla Osmaniye’ye giderken, yol üzerindeki Ceyhan ilçesinde hasat edilen buğday tarlasındaki çiftçileri ziyaret etti. Burada traktöre binen İnce, saman balyaladı. Bir süre çiftçilerle sohbet eden İnce daha sonra, Osmaniye’ye geçti.

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Çiftçi bir aileden gelmekle övünen Muharrem İnce’nin traktör kullanma konusunda iddialı olduğu biliniyordu. İnce çiftçilere hitap ederken römorklu bir traktörü geri geri yanaştırabileceğini söylemişti.

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