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Traktör kazasında ölümden dönen çocuk, okul parası için çalışıyormuş

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Sakarya’nın Hendek ilçesindeki traktör kazasında yaralı kurtulan 16 yaşındaki çocuğun özele okula para biriktirmek için çalıştığı öğrenildi.

Fotoğraf: DHA

Mardin’den gelen işçileri taşıyan traktör yoldan çıkmış, römortaki iki çocuk yedi işçi hayatını kaybederken dokuz kişi de yaralanmıştı.

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Kazada yaralananlardan biri de römorktan atlayarak kurtulan 16 yaşındaki Veysel Akman.

Hendek Devlet Hastanesi’nde tedavisi süren Akman’ın özel okula gidebilmek için Sakarya’ya gelerek işçilik yaptığı ortaya çıktı.

Yakınlarını kaybeden Akman’ı ziyaret eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, çocuğun okul masraflarını karşılayacağını söyledi.

Kılıçdaroğlu, şu bilgileri verdi: “Buraya ekmek parası için gelmişler. Traktörün freninin patladığı ifade edildi, raporlarla bütün ayrıntılar ortaya çıkar. Ekmek parası için mücadele eden, para kazanmak için gelen bir genç çocuğumuz da özel okula gitmek için geldiğini ifade etti. Buradan kazandığı parayla okul masraflarını vereceğini söyledi. Frenin patladığını hissettiği için kendisini traktörden attığını ifade etti, sanıyorum ciddi bir sorunu yok.”

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