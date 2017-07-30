Trajikomedi: Havaya ateş açılan bekarlığa veda partisini özel harekat bastı

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Afyon’da bir fabrikanın bahçesinde düzenlenen ‘bekarlığa veda partisinde’ havaya ateş açılması nedeniyle özel harekat polisleriyle operasyon düzenlendi, 14 kişi gözaltına alındı.

Afyonkarahisar Organize Sanayi Bölgesi’nde dün gece bir sucuk fabrikası sahibinin oğlu, yakında evlenecek arkadaşı için fabrika bahçesinde bekarlığa veda partisi düzenlendi.

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Polis takviye istedi, özel harekat geldi

Gecenin ilerleyen saatlerinde bekarlığa veda için bir araya gelen grup, silahlarla havaya ateş açtı. Çevredekilerin rahatsız olmasıyla yapılan ihbar üzerine polis bölgeye gitti.

Ancak silah seslerinin devam etmesi üzerine takviye ekipler istendi. Bunun üzerine fabrika önüne çok sayıda polis ve özel harekat ekipleriyle zırhlı araç sevk edildi.

Polis gruptan 14 kişiyi gözaltına aldı. Olay yerinde yapılan incelemede çok sayıda boş kovan bulundu. Polis merkezinde işlemleri tamamlanan 14 kişi daha sonra serbest bırakıldı. Bekarlığa veda partisinde havaya ateş açmanın nasıl bir eğlence türü olduğu anlaşılamadı.