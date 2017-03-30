Trainspotting’in yazarı Welsh’ten yeni dizi: Ibiza87

Sinemaya da uyarlanan kült roman ‘Trainspotting’in yazarı Irvine Welsh, 80’li yılların sonu ve 90’ların başındaki acid house müzik ve Britanya’daki ‘rave’ kültürü hakkında ‘Ibiza87’ adlı yeni bir dizi senaryosu yazdığını duyurdu.

Independent’ın haberine göre, Welsh’in ödüllü senarist ve eski müzik eleştirmeni Dan Cavanagh ile birlikte yazdığı senaryo, elektronik müzik DJ’leri Nicky Holloway, Paul Oakenfold ve Danny Rampling’n 1987 yazında Ibiza’ya yaptığı seyahat ve ‘rave’ hareketinin başlangıcından esinleniyor.

’24 Hour Party People’ ve ‘Straight Outta Compton’ filmlerinin arasındaki ‘kayıp parça’ olarak tanımlanan diziyi Welsh şöyle anlattı: “House müzik ortamı, dostluğumuz, yaşadığımız maceralar ve çılgın hikayelerimiz hayatımızın önemli bir bölümünü oluşturdu. Bu müzikler, haplar, seyahatler (dünyanın öbür ucuna veya şehir merkezine) bir kuşağı şekillendirdi ve bize bir dizi yazacak fırsatı sağladı.”

Yapımcılığını Sony Pictures’ın üstlendiği dizinin yayın tarihi henüz açıklanmadı.