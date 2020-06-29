Trafoya girdi; elektrik akımına kapılıp hayatını kaybetti

Bursa’nın merkez Yıldırım ilçesinde trafo binasına giren bir kişi, elektrik akımına kapılıp hayatını kaybetti.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre Duaçınarı Mahallesi Doğru Sokağı’ndaki trafonun elektrik akımının kesilmesi üzerine bölgeye sevk edilen elektrik dağıtım şirketi görevlileri, trafo binasının içerisindeki transformatörlerin yanında, hareketsiz yatan bir kişiyi buldu. Trafo binasının kilidinin zorlanarak açılmıştı.

Reklam

112 Acil Servis ekipleri, yerde yatan kişinin öldüğünü belirledi. Polis, hayatını kaybeden kişinin Mustafa Ç. olduğunu tespit etti.

Ne amaçla trafo binasına girdiği ve yalnız olup olmadığı araştırılan Mustafa Ç’nin cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.