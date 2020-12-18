Trafodaki kabloları çalarken akıma kapıldılar: Bir kişi hayatını kaybetti, üç kişi yaralandı

Eskişehir’in İnönü ilçesinde trafodaki kabloları çaldıkları sırada elektrik akımına kapılan dört kişiden biri hayatını kaybetti, üçü yaralandı.
AA’nın haberine göe M.A. (35) ile İ.M., S. S. ve M.K., Kümbet Mahallesi yakınlarındaki boş tarlada bulunan trafodan elektrik kablolarını çalmaya çalıştıkları sırada akıma kapıldı.
Özel bir hastaneye götürülen M.A kurtarılamadı. Yunus Emre Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan İ.M. ile Kütahya’daki bir hastaneye gönderilen S.S. ile M.K. tedavi altına alındı.
Hastanelerde güvenlik önlemi alan polis, şüphelilerin aracında yaptığı aramada iki tüfek ele geçirdi.
Gözaltına alınan altı şüpheli, ifadelerine başvurulmak üzere Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.