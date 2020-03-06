Trafo bakımı yaparken akıma kapıldılar: Bir ölü, bir yaralı

Antalya’da, trafo bakımı yaptığı sırada elektrik akımına kapılan İbrahim Bölge hayatını kaybederken, ağır yaralı olan Ahmet Yılmaz ameliyata alındı.

Fotoğraf: DHA

Olay, sabah 05.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Fener Mahallesi 1949 Sokak’ta yaşandı. Mahalleyi besleyen trafodaki arıza nedeniyle bakım yapan İbrahim Bölge ve Ahmet Yılmaz, oluşan ark sebebiyle elektrik akımına kapıldı.

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Sağlık ekipleri Ahmet Yılmaz’a olay yerinde müdahale ederken, arkadaşı İbrahim Bölge’nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Ambulansla Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’ne götürülen Ahmet Yılmaz ameliyata alındı.

Müdürlerin ısrarı üzerine çalışmaya devam etti

Bölge’nin yedi yıl önce aynı kurumdan emekli olduğu, ancak müdürlerinin ısrarı üzerine çalışmaya devam ettiği öğrenildi.

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Biri kız olmak üzere iki çocuğu bulunan Bölge’nin cenazesi, ikindi namazının ardından Meydan Mezarlığı’nda toprağa verilecek.