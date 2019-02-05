Trafikteki araç sayısı 23 milyona çıktı: Ortalama yaş 13.4

Trafiğe kayıtlı araç sayısı, 2018’de bir önceki yıla göre yüzde 2.91 artarak 22 milyon 218 bin 945’ten 22 milyon 865 bin 921’e çıktı.

Fotoğraf: DHA

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Aralık 2018’e ilişkin motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı.

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Buna göre, araçların yüzde 54.2’si otomobil, yüzde 16.4’ü kamyonet, yüzde 14’ü motosiklet, yüzde 8.3’ünü traktör, yüzde 3.7’sini kamyon, yüzde 2.1’i minibüs, yüzde 1’i otobüs, yüzde 0.3’ü ise özel amaçlı taşıt.

Geçen yıl ocak-aralık döneminde trafiğe 903 bin 274 taşıtın kaydı yapılırken, 256 bin 298 taşıtın kaydı silindi. Böylece trafikteki toplam taşıt sayısı 646 bin 976 arttı.

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Markalar

Geçen yıl aralık ayı sonu itibariyle trafiğe kayıtlı 12 milyon 398 bin 190 otomobilin yüzde 37.9’u LPG, yüzde 36.8’i dizel, yüzde 24.9’u benzin yakıtlı, yüzde 0.4’ü ise yakıt türü bilinmeyen otomobiller olarak kayıtlara geçti.

Aralıkta trafiğe kaydı yapılan 38 bin 112 otomobilden yüzde 14.4’ünün Volkswagen, yüzde 12.5’inin Renault, yüzde 9.2’sinin Fiat, yüzde 7.6’sının Nissan, yüzde 6.3’ünün Toyota, yüzde 6.1’inin Hyundai, yüzde 5.9’unun Honda, yüzde 5.7’sinin Peugeot, yüzde 4.7’sinin Skoda, yüzde 4.6’sının Dacia, yüzde 22.9’unun ise diğer markalardan oluştuğu görüldü.

Motor hacmi

Ocak-aralık döneminde trafiğe kaydı yapılan 526 bin 235 otomobilden yüzde 43.9’unun 1501-1600, yüzde 26.8’inin 1401-1500, yüzde 12.8’inin 1300 ve altı, yüzde 11.5’inin 1301-1400, yüzde 3.9’unun 1601-2000, yüzde 0.9’unun da 2001 ve üstü motor silindir hacmine sahip olduğu görüldü.

Yüzde 55’i beyaz

Söz konusu dönemde trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 55.6’sı beyaz, yüzde 21.7’si gri, yüzde 7.3’ü siyah ve yüzde 5.6’sı kırmızıyken yüzde 9.8’i diğer renklerden oluştu.

Taşıtların ortalama yaşı 13.4

Türkiye’de geçen yıl sonu itibariyle trafiğe kayıtlı 22 milyon 865 bin 921 motorlu kara taşıtının ortalama yaşı 13.4 olarak hesaplandı.

Ortalama yaş otomobillerde 12.6, minibüslerde 13.1, otobüslerde 12.9, kamyonetlerde 11, kamyonlarda 15.9, motosikletlerde 13.1, özel amaçlı taşıtlarda 12.2 ve traktörlerde 23.2 olarak belirlendi.