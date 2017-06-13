Trafikteki araç sayısı 21 milyon 500 bine ulaştı

Türkiye’de trafikteki araç sayısı 21 milyon 500 bine dayandı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) trafikteki araçlarla ilgili nisan ayı sonu istatistiklerini açıkladı.

TÜİK verilerine göre nisan sonu itibarıyla trafikteki araç sayısı 21 milyon 454 bin’e ulaştı. Taşıtların yüzde 53.8’ini otomobil, yüzde 16.4’ünü kamyonet, yüzde 14.1’ini motosiklet, yüzde 8.3’ünü traktör, yüzde 3.9’unu kamyon, yüzde 2.2’sini minibüs, yüzde birini otobüs, yüzde 0.3’ünüyse özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

99 bin taşıtın trafiğe kaydı yapıldı



Nisan ayında trafiğe kaydı yapılan toplam 99 bin 260 taşıt içinde otomobil yüzde 55’le ilk sırada yer aldı. Bunu sırasıyla yüzde 17.4’le kamyonet, yüzde 13.5’le motosiklet, yüzde 7.1’le traktör takip etti. Taşıtların yüzde yedisiniyse minibüs, otobüs, kamyon ve özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı azaldı



Kamyonda yüzde 7.1, motosiklette yüzde 21.6 artış oldu.

2017 nisanında, geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısındaysa yüzde 7.2 azalış gerçekleşti. Bu azalış otomobilde yüzde 15.5, otobüste yüzde 3.1, motosiklette yüzde 12.5 oldu.

Minibüste yüzde 53.2, kamyonette yüzde 10.1, kamyonda yüzde 17.3, özel amaçlı taşıtlarda yüzde 387.1, traktörde yüzde 3.4 artış oldu.

Ocak-Nisan döneminde 395 bin 815 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı, 31 bin 951 adet taşıtınsa trafikten kaydı silindi. Böylece trafikteki toplam taşıt sayısı 363 bin 864 adet arttı.

618 bin 501 adet taşıtın devri yapıldı



Devri yapılan toplam 618 bin 501 adet taşıt içinde otomobil yüzde 68.9’la ilk sırada yer aldı. Otomobili yüzde 16.5’le kamyonet, yüzde 5.4’le motosiklet, yüzde 3.2’yle traktör takip etti.

Nisan’da devri yapılan taşıtların yüzde altısınıysa minibüs, otobüs, kamyon ve özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

LPG’li otomobil oranı yüzde 39 oldu



Nisan sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 11 milyon 546 bin 634 adet otomobilin yüzde 39’u LPG, yüzde 34.2’si dizel, yüzde 26.4’ü benzin yakıtlı otomobillerden oluştu. Yakıt türü bilinmeyen otomobillerin oranıysa yüzde 0.4 olarak belirlendi.

Birinci Renault, ikinci Volkswagen



54 bin 535 otomobilin trafiğe kaydedildiği nisan ayında, bunların yüzde 15.4’ünün Renault, yüzde 11.2’sinin Volkswagen ve yüzde 8.9’unun Fiat olduğu belirlendi.

Bu üç markayı şunlar izledi: Hyundai yüzde 8.2, Opel yüzde 7.1, Dacia yüzde 5.9, Ford yüzde 5.6, Honda yüzde 4.7, Peugeot yüzde 4.7, Toyota yüzde 4.2, diğer markalar yüzde 24.



En çok beyaz renkli otomobil kaydedildi

Ocak-Nisan döneminde trafiğe kaydı yapılan 233 bin 651 adet otomobilin yüzde 40.5’i 1501-1600, yüzde 27.8’i 1401-1500, yüzde 14.1’i 1300 ve altı, yüzde 13’ü 1301-1400, yüzde 3.4’ü 1601-2000, yüzde 1.2’si 2001 ve üstü motor silindir hacmine sahip araçlardan oluştu.

Trafiğe kaydı yapılan otomobillerin renklerindeyse beyaz otomobiller açık ara birinciliğini korudu. Ocak-Nisan döneminde trafiğe kaydı yapılan 233 bin 651 adet otomobilin yüzde 59.8’i beyaz, yüzde 16.2’si gri, yüzde 7.9’u siyah ve yüzde 5.4’ü kırmızı, yüzde 10.6’sı diğer renklerden oluştu.