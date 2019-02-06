Trafikte yeni kurallar: Önceliği yayaya vermek zorunlu

İçişleri Bakanlığı’nın trafikte yaptığı yeni düzenlemeyle belirlenen noktalarda yaya geçişlerine öncelik verilmesi zorunlu kılındı.

Fotoğraf: DHA

Bakanlık, ‘Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın’ kampanyasını bugün hayata geçirerek 2019’u ‘Yaya Öncelikli Trafik Yılı’ ilan etti.

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Karayolları Trafik Kanunu’nun 74’üncü maddesindeki değişiklikle trafikteki can kayıplarının yüzde 23’ünü oluşturan yayalara dair düzenleme yapıldı.

Buna göre araç sürücüleri, trafik polisi veya trafik ışığı bulunmayan ancak trafik işareti veya levhalarıyla belirlenmiş kavşak giriş ve çıkışlarına, yaya veya okul geçitlerine yaklaşırken yavaşlamak zorunda.

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Sürücülerin buralardan geçen veya geçmek üzere bulunan yaya varsa ilk geçiş hakkını yayaya vermesi de zorunlu kılındı.