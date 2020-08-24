Trafikte tartıştığı kişiyi bıçaklayan saldırgan tutuklandı

İstanbul’da yasak olmasına rağmen çakar taktığı aracıyla başka bir aracın önünü kesen, ardından bıçaklayarak kaçan saldırgan tutuklandı.

Fotoğraf: DHA

Muhammed Enes U. isimli kişi, geçen günlerde trafikte tartıştığı Dadaş Aras’ın aracının önüne kesmişti. İkili arasında çıkan tartışmada Enes U. Aras’ı bıçaklayarak kaçmıştı.

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Olayın ardından hakkında hakkında yakalama kararı çıkarılan Muhammed Enes U.’nun altı ayrı suç kaydının olduğu öğrenildi. Saldırganın Türkiye’den çıkması da yasaklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, saldırganın kullandığı 34 PML 55 plakalı minibüsü Büyükçekmece ilçesinde buldu. Minibüs, çekiciyle emniyet müdürlüğü otoparkına götürüldü.

Saldırganın Avcılar ilçesindeki bir adreste olduğu belirlendi. Polisin dün yakaladığı U., emniyette sorguya alındı. Şüpheli bugün adliyeye sevk edildi.

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Muhammed Enes U., savcılıkta ifadesinin alınmasının ardından ‘kasten öldürmeye teşebbüs’, ‘kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma’ ve ‘kara araçlarını alıkoyma’ suçlarından tutuklama talebiyle sulh ceza hâkimliğine sevk edildi. Mahkeme de şüphelinin tutuklanmasına hükmetti.