Trafikte tartışığı kişiyi bıçaklayan saldırgan yakalandı

İstanbul’da yasak olmasına rağmen çakar taktığı aracıyla başka bir aracın önünü kesen, ardından bıçaklayarak kaçan saldırgan yakalandı.

Muhammed Enes U. isimli kişi, önceki akşam trafikte tartıştığı Dadaş Aras’ın aracının önüne kesmişti. İkili arasında çıkan tartışmada Enes U. Aras’ı bıçaklayarak kaçmıştı.

Reklam

Olayın ardından hakkında hakkında yakalama kararı çıkarılan Muhammed Enes U.’nun altı ayrı suç kaydının olduğu öğrenildi. Saldırganın Türkiye’den çıkması da yasaklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, saldırganın kullandığı 34 PML 55 plakalı minibüsü Büyükçekmece ilçesinde buldu. Minibüs, çekiciyle emniyet müdürlüğü otoparkına götürüldü.

DHA’nın haberine göre, saldırganın Avcılar ilçesindeki bir adreste olduğu belirlendi. Polisin yakaladığı U., emniyette sorguya alındı. Şüphelinin yarın adliyeye sevk edileceği öğrenildi.