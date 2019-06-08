Trafikte makas attı, üçü çocuk dört kişiyi öldürdü

TEM Otoyolunda, makas atarak ilerlediği iddia edilen bir otomobil sürücüsünün, önünde seyreden başka bir otomobile çarpması sonucu meydana gelen kazada üçü çocuk dört kişi öldü, on kişi yaralandı. Makas atarak kazaya yol açtıkları tespit edilen iki kişi ile onlara yardım eden şüphelilerin kimliği belirlendi. Polis bu kişileri arıyor.

Trafikte makas atarken araca çarparak dört kişinin ölümüne neden olanların görüntüleri. Fotoğraf: DHA

Kaza, TEM Otoyolu Beşiktaş Harp Akademileri tüneli Edirne istikametinde sabaha karşı saat 02.00 sıralarında meydana geldi. Edirne yönüne ilerleyen Nurullah Eray’ın kullandığı 33 CNT 40 plakalı araca, aynı yönde makas atarak ilerlediği iddia edilen 34 RJ 5171 plakalı otomobil çarptı. İçinde 14 kişinin bulunduğu araç, çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkarak bariyerlere vurdu. Kaza sırasında araçta bulunan kişiler yola savruldu. Kazaya neden olan otomobil sürücüsü ise olay yerinden kaçtı.

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İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sağlık görevlileri, dokuz yaşındaki Hiranur Özçelik ile kardeşi sekiz yaşındaki Yahya Özçelik’in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazada yaralanan üçü çocuk 12 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Şişli Hamidiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Hiranur ve Yahya Özçelik’in annesi Seyhan Akçil Özçelik ile Küçükçekmece İstanbul Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan sekiz yaşındaki Yusuf Eray yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazada hayatını kaybedenlerin cenazesi Adli Tıp Kurumu Morgu’nda yapılan incelemelerin ardından yakınlarına teslim edildi. Seyhan Akçil Özçelik ile iki çocuğunun cenazelerinin Muş’a, Yusuf Eray’ın cenazesinin ise Bitlis’e götürüleceği öğrenildi.

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Makas atanları olay yerinden babası gelip almış, diğer araçtaki yaralıları orada bırakmışlar

Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sonucunda makas atarak kazaya yol açan kişinin Yusuf A., yanındaki kişinin ise Abdülsamet T. oldukları tespit edildi. Ekipler, olayın ardından şüphelileri araçlarına alarak kaçıran kişilerin de Abdülsamet T.’nin babası Mehmet T. ile yanındaki Merve Ş. olduğunu belirledi.