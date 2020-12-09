Trafik kontrolünde 1.05, kan testinde 0.20 promil alkollü çıkan sürücüye verilen cezayı mahkeme iptal etti

Ankara’da, trafik kontrolünde alkolmetre ile yapılan testte 1.05 promil, 37 dakika sonra hastanedeki kan testinde 0.20 promil alkollü çıkan Ozan Erbaş’ın (24) ehliyeti mahkeme kararı iade edildi, para cezası iptal edildi.

Fotoğraf: DHA

18 Eylül’de saat 01:00 civarında Erbaş’ın kullandığı araç, Çetin Emeç Bulvarı üzerinde polisler tarafından durdurularak alkol kontrolü yapıldı. Erbaş’ın 1.05 promil alkollü olduğu tespit edildi.

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Erbaş, fazla alkol almadığını savunarak yapılan ölçüme itiraz etti. İtiraz üzerine Ankara 29 Mayıs Devlet Hastanesi’ne götürülen Erbaş’a yeniden ölçüm yapıldı. Hastanede yapılan ölçümde Erbaş’ın kanındaki alkol düzeyinin 0.20 promil oranında olduğu tespit edildi.

Buna rağmen 1539 lira para cezası kesilerek ikinci kez alkollü olarak yakalandığı için iki yıl süreyle ehliyetine el konuldu. Erbaş, avukatı aracılığıyla hastanede yapılan test sonucuna rağmen kendisine verilen cezaya itiraz etti.

Ankara 8’inci Sulh Ceza Hakimliği, Erbaş’a verilen para cezasının kaldırılmasına ve ehliyetinin iadesine karar verdi. Kararda, “37 dakika ara ile yapılan ölçümde alkol oranının 1.05 promilden 0.20 promil değerine düşmesi çelişki göstermektedir” ifadelerine yer verildi.

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‘Cezalar kan sonucuna göre verilsin’

Erbaş şunları söyledi: “15 gün itiraz süremiz vardı. Avukatımla itirazımızı gerçekleştirdik. Yaklaşık üç ay boyunca da uğraştık. Birçok sıkıntılar çektik bu süreçte. Mahkemede sürücü belgesinin iadesi ve para cezasının iptali kararı çıktı. Promilmetrelerin tam bir sonucu yok, cezaların kan testi sonucuna bakılarak verilmesini, buna göre sürücülerin belgelerinin alınmasını, cezaların bu kadar ağır olmamasını talep ediyorum.”