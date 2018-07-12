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Yaramazlara biraz batar!

Trafik kazasında üç kişinin ölümüne neden olan Emrah Serbes’e 13 yıl dört ay hapis

 

Önündeki araca çarparak bir anne baba ve kızının ölümüne neden olan yazar Emrah Serbes’e 13 yıl dört ay hapis cezasına çarptırıldı.

Ceza ‘bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olmak’tan verildi.

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Mahkeme heyeti, Serbes’e önce ‘taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olmak’ suçundan 10 yıl hapis cezası verdi. Heyet daha sonra suçun ‘bilinçli taksir‘ olduğuna hükmederek cezayı üçte bir oranında artırıp 13 yıl dört aya çıkardı.

Kaza sırasında Serbes’in yanında bulunan Kenan Doğru ise bir yıl hapis cezası verilip ertelendi.

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Savcı iddianamede ve mütlaasında Serbes’in ‘bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebep olmak’ suçundan 22 yıl altı aya kadar hapisle cezalandırılmasını istemişti.

Serbes yaklaşık sekiz yıl 10 ay cezaevinde kalacak.

Mahkeme heyeti, Serbes’in ehliyetine de iki yıl altı ay el konulmasını kararlaştırdı.

Ne olmuştu?

22 Eylül 2017’de Serbes’in kullandığı araç İzmir-Aydın otoyolunda önünde giden araca çarpmıştı. Araç kontrolden çıkıp takla atmış, 59 yaşındaki Ayhan Özçelik, 16 yaşındaki Zeynep Özçelik yaşamını yitirmiş, 51 yaşındaki Nilgün Özçelik de ağır yaralanmış, ancak 12 gün sonra hastanede hayatını kaybetmişti.

Kazanın sorumluluğunu Doğru üslenmiş ve tutuklanmıştı.

Serbes ise altı gün sonra gelen itirafının ardından savcılığa giderek teslim olmuş, tutuklanıp Buca Cezaevi’ne gönderilmişti. Serbes’in itirafı, savcının ‘şüphe üzerine’ soruşturmayı derinleştirmesinden iki gün sonra gelmişti.

Serbes, ifadesinde, kaza sonrası İstanbul’a gittiğini, özel bir klinikte dört beş gün boyunca yatarak kendisini cezaevi koşullarına ruhsal ve bedensel olarak hazırlamaya başladığını öne sürmüştü.

Serbes’in kaza sırasında alkollü olmadığı başta olmak üzere birçok beyanı resmi belgeler ve tanık ifadeleriyle yalanlanmıştı.

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