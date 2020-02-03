Trafik kazasında öldüren sürücüye 15 bin, kardeşi ölen ağabeye sürücüye ‘hakaret’ten 1740 tl ceza

Trafik kazasında kardeşi Engin Ustali’nin ölümüne sebep olan sürücüye hakaret ettiği gerekçesiyle ağabey Emin Ustali’ye 1740 TL para cezası verildi. Sürücü ise ‘taksirle ölüme sebep olmak‘tan yalnızca 15 bin 200 tl ceza aldı.

Ağabey Emin Ustali. Fotoğraf: DHA

Antalya’da 8 Temmuz 2018’de yaşanan kazada Engin Ustali’ye (24) yolun karşısına geçmek isterken 70 yaşındaki Adil Hoda’nın yönetimindeki otomobil çarpmış, Ustali kazadan dört gün sonra yaşamını yitirmişti.

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Hoda’ya ‘taksirle ölüme sebep olmak’ suçundan verilen iki yıl altı ay hapis cezası önce iyi hal indirimi ile önce iki yıl bir aya düşürüldü, ardından 15 bin 200 TL para cezasına çevrildi. Mahkeme, sanığın para cezasını 24 ay taksitle ödemesine karar verdi.

Dava sürecinde Engin Ustali’nin ağabeyi Emin Ustali sürücü Hoda ile tartıştı. ‘Sen katilsin, sen bittin, göreceksin namussuz’ diyen Emin Ustali’ye Adil Hoda da çantasıyla vurdu. Eşi Havva Ustali de Adil Hoda’ya müdahale ederek ikiliyi ayırdı. Bu sırada Hoda, Havva Ustali’ye tükürüp hakaret etti. Ustali çifti şikayetçi oldu. Mahkeme kaza davasıyla hakaret dosyasını birleştirdi.

Ustali’ye 1740 TL para cezası verilen davada Adil Hoda’ya da hakaret suçundan 1440 TL ceza verildi. İki ceza da ertelendi.

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Ustali’nin olayı başlatan taraf olduğu için daha yüksek cezaya çarptırıldığı belirtildi.