Trafik kazasında beyninde hasar oluşan kadın 27 yıl sonra komadan uyandı

Birleşik Arap Emirlikleri vatandaşı Münire Abdulla, 1991’de geçirdiği trafik kazasının ardından beyninde oluşan ciddi hasar nedeniyle komaya girdi; 27 yıl sonra, 2018’de uyandı.

Fotoğraf: Reuters

Abdulla’nın kaza sırasında yanında olan oğlu Ömer, annesinin yaşadıklarını ülkesinde yayımlanan National gazetesine anlattı. Habere göre oğlunu okuldan aldıktan sonra aracına otobüs çarpan 32 yaşındaki Abdulla, dört yaşındaki oğlunun üzerine kapandı. El Ain kentinde yaşayan kadın oğlunu kurtardı ama ağır yaralandı.

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“Hiç pes etmedim çünkü içimde hep onun bir gün uyanacağına dair bir his vardı” diyen Ömer Abdulla, annesinin hikayesini benzer durumdaki insanlara umut olması için anlattığını söyledi. Birleşik Arap Emirlikleri ve Britanya’nın başkenti Londra’da bir dizi ameliyat geçiren ve farklı hastanelerde yıllarca yatan Abdulla, 2018’de ülkesinin sağladığı fon sayesinde Almanya’ya götürüldü.

Orada da bir dizi ameliyat geçiren, hareketsizlikten kısalan kol ve bacak kasları onarılan, beyindeki hasarın onarılması için ilaç tedavisi uygulanan Münire Abdulla bir gün oğlunun ismini sayıklayarak uyandı.

Ömer Abdulla, yaşananları şöyle anlattı: “Annem garip sesler çıkarıyordu ve ona bakmaları için doktorları çağırıp onu muayene etmelerini istedim. Bana her şeyin normal olduğunu söylediler. Üç gün sonra birinin ismimi söylediğini duydum ve uyandım. İsmimi söyleyen kişi annemdi. Evet, annem. Mutluluktan havalara uçtum. Yıllardır bu anın hayalini kuruyordum ve uyanınca ilk söylediği şey ismim oldu.”

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27 yıllık sonra gözlerini açan Abdulla zamanla daha fazla tepki vermeye, acıyı hissetmeye, kısa ifadelerle de olsa konuşmaya başladı. Almanya’dan ülkesine giden Abdulla’ya Abu Dabi’de kaslarını güçlendirmek ve duruşunu düzeltmek için fizik tedavi uygulanan Abdulla, kendisini yeniden doğmuş gibi hissettiğini belirterek, “Oğlumla geçiremediğim yılların acısını çıkaracağım” dedi.

Doktorlar, bu gibi vakaların sayısının çok az olduğuna, Abdulla’nın uyanmasının mucizevi olduğuna dikkat çekti.

ABD’li Terry Wallis, 19 yıl bitkisel hayatta kaldıktan sonra iyileşmişti. Wallis’in beyninin koma süresince yeni hücre üretmeyi sürdürdüğü tahmin ediliyor.