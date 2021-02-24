Trafik kazasına karışan çift olay yarattı: Anne bir yaşındaki çocuğunu havaya kaldırıp atmakla tehdit etti

Antalya’da trafik kazasına karışan Ezgin ve Sevilay D. çifti, önce diğer aracın sürücüsüne, ardından çekim yapan gazetecilere saldırdı. Polis ve jandarmaya zorluk çıkaran çiftten Sevilay D. havaya kaldırdığı bir yaşındaki çocuğunu yere vurup öldürmekle tehdit etti.

Fotoğraf: DHA

Dün saat 22.00 sıralarında Side Mahallesi D-400 karayolu ile Kemer Bulvarı’nın kesiştiği kontrollü kavşakta yaşanan kazada Hüseyin Baş yönetimindeki hafif ticari araçla Mehmet Beşir Alp yönetimindeki otomobil çarpıştı.

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Kaza sonrasında her iki aracın sürücüsü, diğerini kırmızı ışık ihlali yapmakla suçladı. Otomobilde, üç çocuklarıyla birlikte bulunan Ezgin ve Sevilay D. çifti, diğer aracın sürücüsü Hüseyin Baş’a saldırdı. Çift bu sırada olayı görüntülemek isteyen gazetecilere de fiziki saldırıda bulundu.

Ezgin D. önce su şişesi fırlattı, ardından da yerden bir taş alıp atmak istedi. Ancak bu sırada araya polis ve jandarma ekipleri girdi.

Tarafları sakinleştirmeye çalışan polis ve jandarma ekiplerine de zorluk çıkaran Ezgin ve Sevilay D. çifti, ifadeleri alınmak için karakola götürülmek istendi. Ancak çift jandarma aracına binmemek için direndi. Sevilay D., bir yaşında olduğu tahmin edilen çocuğunu havaya kaldırarak yere vurup öldürmekle tehdit etti.

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Polis ve jandarmayı da sürekli CİMER’e şikayet edeceklerini söyleyen çift, uzun uğraşın sonunda sakinleştirildi.

Tüm bunlar yaşanırken, çiftin çocukları olaylara şahit oldu.

Kazanın olduğu ilk dakikalarda olay yerine gelen ambulans ile hastaneye gitmeyi kabul etmeyen Ezgin D., daha sonra kendisi ve bir çocuğu için ambulans talep etti. Gelen ambulansla birlikte Ezgin D. ve oğlu, Manavgat Devlet Hastanesi’ne götürüldü.