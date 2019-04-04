Trafik kaydı yapılan araç sayısı bir ayda yarı yarıya düştü

Türkiye’de trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı, ÖTV ve KDV indirimlerine rağmen şubatta, bir önceki aya göre yüzde 48.8 azaldı.

Fotoğraf: DHA

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre şubat ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam araç sayısı 22 milyon 940 bin 636.

Reklam

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, ilk çeyrekte 2018’in aynı dönemine göre yüzde 44.2 daralarak 88 bin 469 adede gerilemişti.



34 bin 25 taşıtın trafik kaydının yapıldığı şubatta azalış oranları şöyle:

– otomobilde yüzde 58.4,

– minibüste yüzde 33.5,

– otobüste yüzde 47.3

– kamyonette yüzde 62.3 ve

– kamyonda yüzde 48.6.

Reklam

Artış oranları ise şöyle:

– motosiklette yüzde 30.1,

– özel amaçlı taşıtlarda yüzde 97,

– traktörde yüzde 5.0.

Şubat ayında trafiğe kaydı yapılan toplam 34 bin 25 taşıt içinde otomobil yüzde 54.3 ile ilk sırada yer aldı. Otomobili sırasıyla yüzde 22.7 ile motosiklet, yüzde 12.9 ile kamyonet, yüzde 4.6 ile traktör takip etti. Taşıtların yüzde 5.5’i minibüs, otobüs, kamyon ve özel amaçlı taşıtlar.



Ocak-şubat döneminde 100 bin 511 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı, 25 bin 796 adet taşıtın ise trafikten kaydı silindi. Böylece trafikteki toplam taşıt sayısı 74 bin 715 adet arttı.