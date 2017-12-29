Trafik cezalarına zam: Ehliyetsiz araç kullanan 2 bin 18 lira ödeyecek

1 Ocak 2018’den itibaren uygulanacak trafik ceza miktarları da yeniden hesaplandı.

Yeni ceza miktarları şöyle:

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Taşıma sınırı üstünde yolcu ala sürücüler 85 lira,

Geçici tescil belgesini basmak ve araç sahibine vermek üzere yetkilendirilen gerçek veya özel hukuk tüzel kişilerinden belirlenen usul ve esaslara aykırı hareket edenlere 17 bin 65 lira,

Yetkisi olmadığı halde tescil plakası basan ve dağıtanlar 11 bin 885 lira,

Karayoluna, trafiği tehlikeye sokacak ve trafik işaretlerinin görülmelerini engelleyecek şekilde bir şey atan, döken, bırakan, karayolunun yapısına, güvenlik tesisleri ve trafik işaretlerine zarar verenler, bunların yerlerini değiştirenler veya ortadan kaldıranlar 488 lira,

Sahte plaka 5 bin 942 lira ceza,

Tescil edilen araçları trafik belgesi ve tescil plakası almadan karayoluna çıkaranlar 1002 lira,

Ruhsatsız araç kullananlar ve tescil plakasını monte edilmesi gereken yerin dışında farklı bir yere takanlar 108 lira,

Yönetmeliğe aykırı plaka takanlar 488 lira,

Farklı okunmaya ya da okunamamaya neden olacak şekilde tescil plakasında değişiklik yapanlar 488 lira,

Tescilli aracı plakasız kullananlar 2 bin 18 lira,

Aracına sahte plaka takan veya kullananlar 5 bin 942 lira,

Ehliyetsiz araç kullanan 2 bin 18 lira,

Araçlarının muayene süresini geçirenler 108 lira,

İşletme şartlarına uymayan ya da gerektiği şekilde araçları muayene etmeyen muayene istasyonları ilkinde 8 bin, ikincisinde 13 bin 344, üçüncüsünde 26 bin 692 lira,

Kırmızı ışık kuralına uymayanlar 235 lira,

Bulundurması zorunlu olduğu halde aracında emniyet kemeri bulundurmayan veya kullanmayanlar ve motosiklet, motorlu bisiklet ve elektrikli bisikleti kasksız ve gözlüksüz kullananlar 108 lira,

Trafik işaret ve levhalarına uymayanlar 108 lira,

Hususi otomobili 0,50, hususi olmayan otomobilleri 0,20 promil üzerinde alkollü olarak kullanan sürücüler ilkinde 1002 lira, ikincisinde 1256 lira, üçüncüsünde ve daha fazlasında 2 bin 18 lira,

Uyuşturucu veya uyarıcı madde alarak araç kullananlar 5 bin 167 lira,

Uyuşturucu madde kullanıp kullanmadığını veya alkolün kandaki miktarını tespit için gereken teknik cihazları kullanmayı reddedenler 2 bin 869 lira,

Yönetmelikte belirlenen hız sınırlarını yüzde 10’dan yüzde 30’a kadar aşanlar 235 lira, yüzde 30’dan fazla aşanlar 488 lira, radarların yerini belirleyen ve sürücüyü uyaran cihazları araçlarında kullananlar 2 bin 18 lira ila 3 bin 42 lira,

Dönüş kurallarına uymayan ve önündeki aracı yeterli takip mesafesinde izlemeyen sürücüler 108, yasak alanda sollama yapanlar 235 lira,

Engelli yerine park edenler 216 lira,

Gerekli makamdan izin almadan yarış ve koşu düzenleyen kişiler 488 lira.

Kesilen para cezasını 15 gün içerisinde ödeyen kişilere yüzde 25 indirim yapılacak.