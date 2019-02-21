Trafik bilançoyu ağırlaştırdı: Bangladeş’teki yangında 70 kişi yaşamını yitirdi

Bangladeş’in başkenti Dakka’da meydana gelen yangında en az 70 kişi hayatını kaybetti.

Fotoğraflar: Reuters

İtfaiye Genel Müdürü Ali Ahmed, şehrin ‘Eski Dakka’ adı verilen bölgesindeki Chawkbazar muhitinde çarşamba gecesi bir binada başlayan yangının, depolarında kimyasal ve plastik bulunan diğer binalara sıçrayarak hızla yayıldığını belirtti. Ahmed onlarca kişinin sokakları felç eden trafik sıkışıklığı nedeniyle yayılan alevlerden kaçamadığını belirtti.

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Le Monde’un haberine göre gaz tankından kaynaklandığı tahmin edilen yangında son rakamalara göre 70 kişi hayatını kaybetti, 55 kişiyse yaralandı. Yaralılardan 10’nun durumu kritik.

İtfaiyeden Mahfuz Riben ise evlerin mağazaların ve depoların bulunduğu binaların dar sokaklara ayrıldığı bölgede mahsur kalan çok sayıda kişi olduğunu ve ölü sayısının artmasından endişe edildiğini söyledi.

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Yangın, dokuz saat süren çalışmaların ardından büyük ölçüde kontrol altına alındı.



Chawkbazar yangın uyarılarına rağmen hem ticaret hem de yerleşim bölgesi olarak kullanılıyor. Bölgede 2010’da benzer bir yangın yaşanmış ve en az 123 kişi yaşamını yitirmişti.