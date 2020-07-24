Trafiği durdurup yavru kediyi kurtaran hayvansever: Şov değil görev, iyileştirdiğim martıyla yaşayacak

D100 Karayolu’nda trafiği durdurarak bariyerlerde mahsur kalan yavru kediyi kurtaran Nazlı Altan, “Gerekli kontrolleri yaptırıp aşılarını tamamladıktan sonra artık evimizin bir ferdi olarak hayatını sürdürecek” dedi.

Maslak’taki bir kuaförde makyajcı olarak çalışan Altan işten çıkarak evine gitmek için yola koyuldu. Altan, Merter mevkiine geldiğinde metrobüs bariyerlerinde bir kedinin mahsur kaldığını gördü.

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Trafiğin ağır ilerlemesini fırsat bilen Altan, aracıyla kontrollü şekilde trafiği durdurarak bariyerlerde mahsur kalan kedi için yardıma koştu.

Mahsur kalan kediyi ezilmekten son anda kurtaran Altan’ın o anları cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından Nazlı Altan’a çok sayıda teşekkür mesajı geldi.

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O anları anlattı

Altan o anları şöyle anlattı: “Trafik orta hızda akarken sol taraftan bir canlının fırladığını gördüm, ilk başta kedi olduğunu bilmiyordum. Yaralı olduğunu düşündüm, bariyerlere sığınmıştı. Yaralı bir canlının olduğunu düşününce çok üzüldüm ve trafiği kontrollü bir şekilde durdurdum. Ona yaklaşınca yaralı olmadığını gördüm ve çok mutlu oldum ve yanıma alıp yoluma devam ettim. Bakıma muhtaç yavru bir kediydi. Görüntüler sosyal medyaya düştükten sonra kötü yorumlar da yapılmış. İnsan hayatını riske atıp trafiği durdurduğunu düşünmüşler. Ben kontrollü bir şekilde trafiği durdurarak o canlıyı oradan aldım.”

‘Şov değil, görev’

İnsani bir görevi yerine getirdiğini aktaran Altan, şöyle devam etti: “Son zamanlarda hayvana şiddet olayları gündeme geliyor. Bir köpeğe tecavüz edildi. Bunu yapan kişide serbest bırakıldı. Benim orada trafiği durdurmamı değil de hayvanlara şiddet uygulayan, istismar eden insanlar eleştirilmeli. Güzel tepkiler de aldım. Sosyal medya hesapları üzerinden teşekkür edenler de oldu. Ben o canı oradan kurtarırken bu kadar büyüyeceğini düşünmemiştim ancak böyle güzel tepkiler alınca insan mutlu oluyor. Bu insani bir görev, bir şov değil.”

‘Evimizin ferdi’

Yavru kediyi sahiplendiğini söyleyen Altan, sözlerini şöyle noktaladı: “Kedi şu an evimde, çok mutlu şu an. İş yoğunluğundan henüz veterinere götüremedim, gerekli kontrolleri yaptırıp aşılarını tamamladıktan sonra artık evimizin bir ferdi olarak hayatını sürdürecek. Henüz bir isim koymadım ancak Venüs ismini düşünüyorum.”

Kurtardığı yavru kedinin yine yaralı haldeyken yolda bularak iyileştirdiği martıyla aynı evi paylaşacağını belirten Altan duyduğu mutluluğu dile getirdi.