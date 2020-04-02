Trafiğe kapalı yolda dansöz oynatıp drift yaparak eğlendiler, polis baskın düzenledi

Antalya’da yaşayan bir grup, ‘corona’ önlemi dinlemedi; dün gece dansöz oynatıp drift yaparak doğum günü partisi düzenledi. Baskın yapan polis hepsine ceza kesti.

Fotoğraf: DHA

Grup saat 22:00 sıralarında Kepez ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi’nde bulunan trafiğe kapalı anayolda buluştu. Otomobilleriyle gidenler drift yaptı, yüksek sesle müzik eşliğinde dansöz oynatıldı ve pasta kesildi.

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Bu sırada devriye gezen İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Müdürlüğü’ne bağlı sivil radar ekibi, bölgede otomobil ile drift yapan gençler olduğunu Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

Hepsine 392’şer lira ceza

Kısa sürede bölgeyi kuşatan polis ekipleri baskın düzenledi. Polis, kaçmak isteyen ve polise mukavemette bulunan bir sürücüyü, otomobilin lastiğine ateş ederek durdurdu. Çevreleri kuşatılan ve kaçamayan gençler, cadde ortasında, sosyal mesafe kuralına uygun şekilde, ikişer metre aralıklarla dizildi. Kimlik kontrolü yapıldı. Salgınla mücadelede evde kalmanın önemini anımsatan ve gençleri uyaran polis, tek tek çağırdığı 51 kişiye Kabahatler Kanunu’na göre 392’şer lira para cezası kesti.

21 sürücüye 2 bin 475’er lira para cezası kesilirken alkollü oldukları belirlenen iki sürücüye cezai işlem uygulanarak ehliyetlerine el konuldu. Ayrıca polise mukavemette bulunup üzerine araç süren T.Y.’nin de adliyeye sevk edileceği belirtildi.