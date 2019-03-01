Trafiğe çıkan araç sayısı bir yılda yüzde 43.4 düştü

Türkiye’de trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı, ocakta bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 43.4 düşüşle, 117 bin 477’den 66 bin 486’ya geriledi.

Fotoğraf: DHA

Ocakta 10 bin 243 adet taşıtın ise trafikten kaydı silindi. Böylece trafikteki toplam taşıt sayısı 56 bin 243 adet artışla 22 milyon 922 bin 164 adete yükseldi.

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Araç türlerine göre yılık kayıt düşüşü

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, ocakta geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kayıtlardaki düşüş taşıt türlerine göre şöyle:

-Otomobilde yüzde 39.9

-Minibüste yüzde 52.1

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-Otobüste yüzde 11.7

-Kamyonette yüzde 54.6

-Kamyonda yüzde 62.8

-Motosiklette yüzde 10.9

-Özel amaçlı taşıtlarda yüzde 66.2

-Traktörde yüzde 67.8.

Aralığa göre kayıtta artış

Ocakta trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 18.5 arttı. Ay sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı 22 milyon 922 bin 164 oldu.

Yolarda en çok hangi tür araç var?

Trafikteki taşıtların türlerine göre oransal dağılımı şöyle:

-Yüzde 54.3’ü otomobil

-Yüzde 16.4’ü kamyonet

-Yüzde 14’ü motosiklet

-Yüzde 8.2’si traktör,

-Yüzde 3.7’si kamyon

-Yüzde 2.1’i minibüs

-Yüzde 1.0’i otobüs

– yüzde 0.3’ü özel amaçlı taşıtlar.

Ocakta en çok Renault satıldı

Ocakta trafiğe kaydı yapılan 44 bin 406 otomobil içinde markaların payı şöyle:

-Yüzde 18.3’ü Renault

-Yüzde 16.4’ü Fiat

-Yüzde 9.0’u Volkswagen

-Yüzde 5.8’i Peugeot

-Yüzde 5.5’inin Honda

-Yüzde 5.2’si Nissan

-Yüzde 4.8’inin Ford

-Yüzde 4.8’inin Hyundai

-Yüzde 4.5’inin Dacia

-Yüzde 3.5’i Skoda.

Yakıt türlerine göre dağılım

Ayı sonu itibariyle trafiğe kayıtlı 12 milyon 437 bin 250 adet otomobilin yüzde 37.8’i LPG, yüzde 37’si dizel, yüzde 24.9’u benzin yakıtlı, yüzde 0.05’i elektrikli veya hibrit oldu. Yakıt türü bilinmeyen otomobillerin oranı ise yüzde 0.3 olarak hesaplandı.