Diken

Yaramazlara biraz batar!

Trabzonspor’un yeni teknik direktörü Abdullah Avcı oldu

Trabzonspor’un yeni teknik direktörü Abdullah Avcı oldu.

Fotoğraf: DHA

DHA’nın haberine göre, taraflar resmi açıklama için Aytemiz Alanyaspor maçını beklerken, açıklamanın kısa süre içerisinde yapılması bekleniyor.

Reklam

SON HABERLER

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...