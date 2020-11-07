Trabzonspor’un yeni teknik direktörü Abdullah Avcı oldu.
DHA’nın haberine göre, taraflar resmi açıklama için Aytemiz Alanyaspor maçını beklerken, açıklamanın kısa süre içerisinde yapılması bekleniyor.
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Yaramazlara biraz batar!
ABD başkanlık yarışının sonucu için gözler dört eyalete çevrildi. İbre Joe Biden’dan yana ama Donald Trump yarıştan kopmuş değil.
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar Covid-19’a yakalandı.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, İzmir’de okulların bir hafta daha uzaktan eğitimle devam edeceğini söyledi.
Saltık, salgın döneminde halkın karşılaştığı zorluklara karşı İBB Sosyal Hizmetler Dairesi’nin yaklaşımları ve sunduğu çözümleri anlattı…
Merkez Bankası (MB) Başkanı Murat Uysal görevinden alındı.