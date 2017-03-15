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Trabzonspor’un ‘şakası yok’: Koltuğa ayakkabılarıyla bastığı tespit edilen taraftara ’10 bin koltuk silme’ cezası

Trabzonspor, yeni stadı Medical Park Arena’da oynanan bir maçta koltuğa ayakkabılarıyla bastığı tespit edilen bir taraftarına 10 bin koltuk silme cezası verdi.

‘Şaka yapmıyorduk’

Kulübün Twitter hesabından, ‘Yeni yuvamız’ derken şaka yapmıyorduk. İnsan hiç evindeki koltuklara ayakkabılarıyla basar mı? Hemen alır cezasını! :)” mesajıyla paylaşılan videoda yüzü görünmeyen ‘cezalı’ taraftar, elinde bir kova ve bezle koltukları siliyor.

‘Kulüp beni fotoğraftan buldu’

Koltuğa ayakkabılarıyla bastığını itiraf eden Trabzonspor taraftarı, “Maçta çekilmiş bir fotoğraftan kulübüm beni buldu. Buna karşılık bana 10 bin koltuk silme cezası verdi. Verdiğimiz bilet paralı bu koltukları satın almaz. Çünkü bu koltuklar hepimizin malı” diyor.

 

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