Trabzonspor’un başkanı PFDK’ya sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu’nu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk etti.
Trabzonspor, dün akşam İstanbul’da oynanan Türkiye Kupası final maçında Alanyaspor’u 2-0 mağlup ederek kupayı kazanmıştı. Ağaoğlu, takımının ikinci golünden sonra yaptığı hareketle tepki çekmişti.
TFF’nin yazılı açıklaması şöyle: “1- TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü Başkanı AHMET ALİ AĞAOĞLU’nun 29.07.2020 tarihinde oynanan TRABZONSPOR A.Ş.-AYTEMİZ ALANYASPOR Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki “hakareti” nedeniyleFutbol Disiplin Talimatı’nın 41. maddesi ile 29.07.2020 tarihinde medyada yapmış olduğu “sportmenliğe aykırı açıklamalar” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 38. Maddesi uyarınca 30.07.2020 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.”
Ağaoğlu’yla birlikte kulüpten çok sayıda kişi de PFDK’ya sevk edildi.