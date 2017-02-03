Trabzonspor’la Gümüşdağ’ın arasına ‘piero’ girdi: Türk futbolundaki asıl sorun samimiyet eksikliği

Başakşehir ve Kulüpler Birliği Başkanı Göksel Gümüşdağ’ın, Kasımpaşa-Trabzonspor maçında topun kale çizgisini geçip geçmediği tartışmalarına neden olan pozisyonun piero görüntülerine karşın ‘gol’ olduğu yönündeki yorumu, bordo-mavili kulübün tepkisini çekti.



Trabzonspor’un resmi sitesinde yer alan açıklamada, NTV ve NTV Spor ortak yayına katılan Gümüşdağ’ın, yayıncı kuruluşun tartışmalı pozisyonlarda kullandığı piero sistemine göre ‘üç santimetre gol olmayan’ bu pozisyonu örnek göstererek ‘gol’ dediği ve bunun üzerinden video hakem sistemini savunduğu hatırlatıldı.

‘Asıl sorun samimiyet eksikliği’

Gümüşdağ’ın bu yaklaşımıyla video hakem ve piero teknolojilerini birbiriyle çelişir hale getirdiği savunulan açıklama, şöyle devam etti: “Aslında bu durum Türk futbolundaki asıl sorunun samimiyet eksikliği olduğunu bir kere daha ortaya koymuştur. Trabzonspor Kulübü video hakemlik sisteminin futbolda adalet adına sağlanabilecek en önemli adımlardan birisi olacağını savunmaktadır. Bizim gibi neredeyse bütün kulüpler de sistemin getireceği faydaları çok iyi bilmektedir. Buna en bariz örnek Kasımpaşa maçındaki pozisyonumuzdur.”

‘Vicdanlı ve adaletli insan kalitesi oyunu güzelleştirecek’

Trabzonspor’un, futbolun gerçekten adil bir zemine kavuşabilmesi adına gerçekleştirilecek her türlü uygulamaya sonuna kadar destek vereceği vurgulanan açıklamada, “Ancak yukarıdaki örnek bir kere daha göstermiştir ki, teknoloji ve kurallar ne kadar gelişirse gelişsin sonuçta oyunu güzel hale getirecek olan, vicdanlı ve adaletli insan kalitesidir!” dendi.