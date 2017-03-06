Trabzonspor’dan ‘8 Mart’ filmi: Emeğin, eşitliğin ve dayanışmanın yüceltildiği bir dünya özlemiyle

Trabzonspor, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için hazırladığı kısa filmi tüm kadın taraftarlarına armağan etti.

‘Emeğin, eşitliğin ve dayanışmanın yüceltildiği bir dünya özlemiyle…’

Dünden bugüne bordo-mavili takımı tribünde yalnız bırakmayan her yaştan kadın taraftarlarla, Trabzon İdmanocağı formasıyla top koşturan kadın futbolculara yer verilen ‘Nazmiye Nine’nin torunlarıyız’ adlı kısa film, “Sporda ve hayatın her alanında emeğin, eşitliğin ve dayanışmanın yüceltildiği bir dünya özlemiyle… Trabzonsporlu taraftarlarımız başta olmak üzere tüm kadınların Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nün kutlarız” mesajıyla son buluyor.