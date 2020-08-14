Trabzonspor’da bir oyuncuda ‘corona’ tespit edildi

Trabzonspor bir oyuncusunun corona virüsü testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Lig ikincisi olan Trabzonspor, takımın ilk oyuncularından birinin belirti gösterdikten sonra test olduğunu ve testin pozitif çıktığını ancak oyuncunun iyi durumda olduğunu ve tedaviye başladığını açıkladı.

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Galatasaray, tatilden dönen personele ve oyunculara yapılan testlerin ardından iki oyuncusunun corona virüsü testinin pozitif çıktığını söylemişti.

Fenerbahçe de dün yaptığı açıklamada oyunculara ve diğer personele yapılan testlerin ardından oyunculardan ve koç ekibinden birinin Covid-19 testinin pozitif çıktığını bildirmişti.

Ülke genelinde vaka sayısı 245 bini geçerken, 5 bin 900’den fazla kişi salgın nedeniyle hayatını kaybetti.

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Salgın nedeniyle yaklaşık üç ay askıya alınan lig haziranda yeniden başlamıştı.