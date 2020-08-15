Trabzonspor’da bir oyuncu daha ‘corona’ya yakalandı

Trabzonspor Futbol Takımı’nda bir oyuncunun daha ‘corona’ testinin pozitif çıktığı açıklandı.

Dün kulüp açıklamasında bir oyuncunun testinin pozitif çıktığı belirtilmişti. Bugünkü vakayla beraber kulüpteki pozitif vaka sayısı ikiye yükseldi.

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Açıklama şöyle: “Futbol A takımımızda dün bir oyuncumuzun COVID 19 testinin pozitif çıkmasının ardından aynı şikayetlerle PCR testi yaptıran bir başka oyuncumuzda da COVID 19 pozitif tespit edilmiş olup oyuncumuz ev izolasyonuna alınarak tedavisine başlanmıştır.”

17 Ağustos’ta yeni sezon hazırlıkları için tesislerde toplanacak takıma aynı gün gruplar halinde rutin ‘corona’ testi uygulanacağı belirtiliyor.