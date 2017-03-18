Trabzonspor mağlubiyeti sonrası Tudor’un ‘durum raporu’: Önceden gelen, çözülmesi gereken sıkıntılar var 

Trabzonspor’a deplasmanda 2-0 mağlup olan Galatasaray’ın Hırvat teknik direktörü Igor Tudor, “Daha önceden gelen sıkıntılar var. Bunları çözmeliyiz” dedi.

‘Zor bir hafta geçirdik’

Karşılaşmanın ardından yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada Trabzonspor’u tebrik eden Tudor, şunları söyledi: “İki gol attılar. Biz girdiğimiz pozisyonları değerlendiremedik. Zor bir hafta geçirdik. Hafta içinde yaşanan sakatlıklar, sakat oyuncular. Diğer taraftan başka problemlerimiz de var. Çözmemiz gereken problemler var. Buraya gelirken problemleri biliyordum.”

‘Trabzonspor yedi kişiyle gelerek risk aldı’

Hırvat teknik direktör, duran top savunmasında zaaf yaşayan sarı-kırmızılı takımın bu maçta da ilk golü duran toptan yediğinin hatırlatılması üzerine şöyle konuştu: “Duran top savunmasında gelişme gösterdiğimizi söyleyebilirim. Bugün yediğimiz ilk gol sizin de söylediğiniz gibi duran toptan geldi ama normalde rakip duran topa beş, maksimum altı oyuncuyla gelir. Biz de bu şekilde hazırlanmıştık. Trabzonspor takımı bir risk aldı. Yedi oyuncuyla geldiler. Bu duruma o anda hazırlanmak veya antrenmanda buna göre hazırlanmak kolay değil. Bir risk aldılar ve golü buldular.”

‘Önceden gelen sıkıntılar var’

Takımda daha önceden gelen sıkıntılar olduğunu vurgulayan Tudor, “Farklı oyuncular, farklı oyuncu tipleri. Bunlar bildiğimiz şeyler. Bu sorunları çözüp daha iyi olmalıyız. Şu anki durum bu” ifadelerini kullandı.