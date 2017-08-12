Trabzonspor FIFA’ya gidiyor: Giuliano ‘bonservisiyle’ Fenerbahçe’de

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Fenerbahçe, Zenit’te forma giyen Brezilyalı orta saha oyuncusu Giuliano de Paula’yla dört yıllık sözleşme imzaladı.

Sarı-lacivetli kulüp, transferi için Zenit’le prensip anlaşmasına vardığı Giuliano’yu İstanbul’a getirmişti.

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İki kulüp arasındaki anlaşmaya göre Fenerbahçe kiralama bedeli olarak 1 milyon avro, sezon sonunda da satın alma opsiyonu karşılığında 6 milyon avro ödeyecekti.

Ancak Giuliano’nun transferi için devreye giren Trabzonspor’un Zenit’e bonsefvis bedeli olarak 10 milyon avro önerdiği öne sürüldü.

Bu gelişme üzerine kiralama seçeneğini kaldıran Fenerbahçe, bonservisini 7 milyon avro karşılığında aldığı 27 yaşındaki oyuncuyla dört yıllık resmi sözleşme imzalandığını açıkladı.

Trabzonspor FIFA’ya gidiyor

Giuliano’nun kulübü Zenit’le aralarında sözleşme bulunduğunu savunan Trabzonspor ise FIFA nezdinde hukuki işlem başlattığını duyurdu.

Bordo-mavili kulübün resmi sitesinden yapılan açıklamada “Kulübümüz ile Zenit Kulübü arasında profesyonel futbolcu Giuliano’nun satışıyla ilgili sözleşme bulunmaktadır. Konuyla ilgili FIFA nezdinde gerekli hukuki işlemler başlatılmıştır” ifadeleri yer aldı.