‘Trabzonspor bugün başka bir kulvarda koştu’ diyen Yanal’ın taraftardan ricası: Daha işin başındayız, lütfen sabır 

Galatasaray karşısında aldığı 2-0’lık galibiyetle ligde yenilmezlik serisini dokuz maça çıkaran Trabzonspor’un teknik direktörü Ersun Yanal, henüz işin başında olduklarını söyleyerek bordo-mavili taraftarlardan sabır göstermelerini istedi.

‘Taktiksel disipline bağlı kaldılar’

Karşılaşmanın ardından yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada, 10 kişi kalana dek oyunda üstünlüğün her anlamda kendilerinde olduğunu savunan Yanal, şunları söyledi: “Pozisyon, oyunu oynama, rakibe karşı yaptığımız planların tutması, 10 kişi kalıncaya kadar herhangi bir problem yaşamadan çok net bir şekilde önde takım. Oyuncularımı özellikle taktiksel disipline bağlı kalmaları nedeniyle tebrik ediyorum. Zaman zaman istediğimiz şeyleri yapmasak da, özellikle hücuma çıkarkenki gecikmeler, pozisyon hataları yapsak da oyuncuların kazanma iştahı ve arzusu bence çok önemliydi. Bunu ortaya koymaları, sahada bunu eyleme dönüştürmeleri bu maçı kazanmak için önemliydi.”

‘Lütfen sabır’

Trabzonspor’un yeni stadı Medical Park Arena’nın tribünlerini dolduran taraftarlara teşekkür eden 55 yaşındaki teknik direktör, şöyle devam etti: “Bugün bir ilk yaşandı. Trabzonspor bugün başka bir kulvarda koştu. Bu kulvar Trabzonspor’un önümüzdeki hedeflerine uygun bir tutumdu. Taraftarlara yeni stadı doldurdukları için teşekkür ederim. Burası önemliydi. Bir ilki başardık. Şimdi bundan sonrası artık önemli. Çünkü bu takım güvenilen bir takım. Bu takım belli bir misyonu üstlenecek ve bundan sonraki dönemde de artık zirvenin yarışçısı bir takım olacak. Böyle planlıyoruz. Tabii önümüzde çok mesafe var. Biz önemli adımlar atıyoruz. Bu adımların henüz çok daha başındayız. Lütfen sabır. Camiamız, taraftarlarımız hep beraber bu işi sonuca kadar götürmeye çalışacağız.”

‘Bir çocuk ayağa kalktı, yürümeye başlayacak’

“Çok karanlık bir yerden geliyoruz” diyen Yanal, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu karanlık yerde yönetim ve başkanımız Muharrem Usta iyi bir duruş gösterdi. Üzülmediler mi, kırılmadılar mı? Mutlaka. Camianın sabrına teşekkür ediyorum. Kızsalar da sinirlenseler de o sabrı gösterdiler. İnandılar. Ama bitmedi henüz. Bir çocuk ayağa kalktı, yürümeye başlayacak, bize lütfen zaman tanıyın. Bir takım kuruyorsunuz ve bunu üçü günde yapamazsınız. Bugün eksiklerimiz yok mu tabii ki var. Tek kulvarda gidiyoruz, kupadan elendik ama bir takım kurmak gerçekten çok zor. O yüzden sabırlı olmak lazım.”

‘Taraftar her maçta eğlensin, gerisi adım adım gelecek’

Takımının bu sezon ligi kaçıncı sırada bitireceğini önemsemediğini dile getiren Trabzonspor teknik direktörü, en büyük hedefinin bir iskelet ortaya çıkarmak olduğunu söyledi: “Bu kolay bir şey değil. Bu insanları hayal kırıklığına uğratmamak gerekir. Taraftar ciddi bir beklenti içinde. Onlara hayal kırıklığı yaşatmamak gerekir. Henüz daha bir yolun başındayız. Taraftarımız gelsin her maçta eğlensin, gerisi adım adım gelecek. Gönülden geçen bir takımı oluşturmak istiyoruz. Çok daha yol var önümüzde.”

‘Olcay’ın karakteri futbolculuğundan bir adım önde’

Ara transferde takıma katılan Olcay Şahan’ın, “Kısa sürede uyum sağlamamın sırrı hoca” sözlerinin hatırlatılması üzerine, 29 yaşındaki oyuncunun karakterine vurgu yapan Yanal, “Olcay’ı zaten karakteriyle, oyunculuğunu kıyasladığımda karakteri bir adım önde. Onun takıma katkısı, özellikle genç oyunculara katkısı çok önemli. İyi bir yolda. Tekrar milli takıma seçildi. Onu tekrar kutluyorum” ifadelerini kullandı.