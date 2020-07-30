Trabzonspor Avrupa’ya gidemiyor: CAS itirazı reddetti

Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS), Trabzonspor’a UEFA tarafından verilen ‘bir yıl Avrupa kupalarına katılamama’ cezasını onadı.
Bu karara göre, Süper Lig’i ikinci bitiren Trabzonspor, 2020/21 sezonunda Şampiyonlar Ligi ön eleme turlarına katılamayacak. Onun yerine ligi üçüncü sırada bitiren Beşiktaş katılacak.
UEFA Kulübü Mali Kontrol Organı Karar Odası (CFCB) 5 Temmuz 2019’da, Trabzonspor’un 20 Mayıs 2016’da yapılan anlaşmaya uymadığını tespit etmişti. 2019 yılı mali koşullarını karşılayamayan Trabzonspor Avrupa kupalarına katılımdan bir yıl men edilmişti.