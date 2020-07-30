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Yaramazlara biraz batar!

Trabzonspor Avrupa’ya gidemiyor: CAS itirazı reddetti

Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS), Trabzonspor’a UEFA tarafından verilen ‘bir yıl Avrupa kupalarına katılamama’ cezasını onadı.

Bu karara göre, Süper Lig’i ikinci bitiren Trabzonspor, 2020/21 sezonunda Şampiyonlar Ligi ön eleme turlarına katılamayacak. Onun yerine ligi üçüncü sırada bitiren Beşiktaş katılacak.

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UEFA Kulübü Mali Kontrol Organı Karar Odası (CFCB) 5 Temmuz 2019’da, Trabzonspor’un 20 Mayıs 2016’da yapılan anlaşmaya uymadığını tespit etmişti. 2019 yılı mali koşullarını karşılayamayan Trabzonspor Avrupa kupalarına katılımdan bir yıl men edilmişti.

UEFA, Trabzonspor’u bir yıl Avrupa’dan men etti

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