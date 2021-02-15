Trabzonspor 2010-2011 sezonuyla ilgili AİHM’e başvurdu

2010-2011 sezonunda şampiyonluğunun ‘şike yoluyla çalındığını’ iddia eden Trabzonspor, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) başvurdu.

Kulübün internet sitesindeki açıklamada, söz konusu sezon için daha önce İsviçre Federal Mahkemesi’ne (İFM) başvurulduğu ve itirazların reddildiği hatırlatıldı.

Reklam

Açıklamada şunlar kaydedildi: “Bilindiği gibi 2010-11 sezonundaki şampiyonluğumuz şike yoluyla elimizden alınmıştır. Buna rağmen gerekli cezai yaptırımlar uygulanmamış, haklarımız da iade edilmemiştir. Kulübümüzün gerek ülkemizde gerekse UEFA ve FIFA nezdinde yürüttüğü hukuki mücadeleler sonuçsuz kalmıştır. Dünya ve Avrupa futbolunu yöneten bu iki kurumun verdikleri kararlarda 2010-2011 sezonunda şikenin varlığını kabul etmesine rağmen herhangi bir müdahalede bulunmaması, adalet bekleyenler tarafından anlaşılamamıştır.

Son olarak bir süre önce başvurduğumuz İFM kararı üzerine hukuki yollar tükenmiş, kulübümüze AİHM yolu açılmıştır. Yönetim Kurulumuzun kararıyla İsviçre’deki avukatlarımız çalışmalarını tamamlamış, AİHM başvurusunu bugün gerçekleştirmiştir. Kulübümüz, çalınan şampiyonluğunun iadesiyle ilgili mücadelesini sonuna kadar sürdürecektir.”

Fenerbahçe, İFM’nin 2010-11 sezonuyla ilgili Trabzonspor’un itirazını reddettiğini ve kendilerine 17 bin İsviçre Frangı (137 bin 556 lira) ödemelerine karar verildiğini açıklamıştı.