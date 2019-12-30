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Yaramazlara biraz batar!

Trabzon’daki yangınla ilişkisi tespit edilen Afganistan uyruklu çoban sınırdışı edildi

Karadeniz bölgesinde, geçen hafta çıkan 85 noktada orman ve örtü yangınlarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Afganistan uyruklu 23 yaşındaki N.N, Trabzon’daki yangınlardan birine sebep olduğu ve ülkeye yasadışı giriş yaptığı gerekçesiyle sınırdışı edildi.

Fotoğraf: DHA

İHA’nın haberine göre, Ortahisar ilçesinde 35 dönüm alan ile bir eve zarar veren yangının meydana geldiği bölgede çobanlık yapan N.N’nin ülkeye yasadışı yollardan girdiği tespit edildi.

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N.N olaya ilişkin ifadesinde ısınmak amacıyla yaktığı ateşin kontrolden çıkarak yangına dönüştüğünü ileri sürdü.

Adli makamlarca serbest bırakılan Afgan uyruklu çoban, sınırdışı edilmek üzere Trabzon İl Göç İdaresi’ne teslim edildi.

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