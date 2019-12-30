Trabzon’daki yangınla ilişkisi tespit edilen Afganistan uyruklu çoban sınırdışı edildi

Süleymaniye Camii’ndeki restorasyon çalışmaları kıbleye göre sol harim giriş kapısında kullanılan ayetlerin sıralamasında yanlışlık yapıldığı ortaya çıktı. İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürü Mürsel Sarı, “Hatalı olduğunu biliyoruz, fakat bunu yapmak için uzun bir zaman gerekiyor. Cami ibadete açıldı. Bunlar çok büyük kapılar, bunları sökmemiz lazım, bunun için de yaklaşık altı aya yakın bir süre gerekiyor” dedi.