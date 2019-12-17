Diken

Yaramazlara biraz batar!

Trabzon’da TIR minibüse çarptı: Üç ölü, 20 yaralı

Trabzon’un Akçaabat ilçesinde, yabancı plakalı TIR, yolcu minibüsüne arkadan çarptı. Kazada minibüsteki yolculardan Halim Kurt (54), üniversite öğrencisi Zehranur Tütüncü (19) ve Neslihan Karkaç (23), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan 20 yaralının tedavilerinin sürdüğü belirtildi.

Fotoğraflar: DHA

Kaza, saat 13:30 sıralarında, ilçeye bağlı Yıldızlı Mahallesi’ndeki Karadeniz Sahil Yolu’nda meydana geldi. Trabzon’dan Giresun yönüne giden M.S. yönetimindeki Gürcistan plakalı TIR, aynı yöne giden Şaban Akyüz’ün kullandığı 61 M 1152 plakalı yolcu minibüsüne çarptı. Kazada, minibüsteki 22 yolcu ve TIR sürücüsü M.S. yaralandı. İhbarla bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sıkıştıkları yerden itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu çıkarıldı. Sağlık görevlileri ise olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından 23 yaralıyı ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırdı. Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu ve İl Emniyet Müdürü Metin Alper de kaza yerine gelerek, incelemelerde bulundu, yaralıların sağlık durumu hakkında ekiplerden bilgi aldı.

Reklam

Kazada yaralanan ve hayati tehlikesi olan yolculardan Halim Kurt, Zehranur Tütüncü ve Neslihan Karkaç,  tedaviye alındıkları hastanelerde, tüm müdahalelere rağmen yaşamlarını yitirdi. 

Kazada hayatını kaybeden minibüsteki yolculardan Halim Kurt (74) Düzköy ilçesinde, Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Diş Hekimliği Bölümü 1’inci sınıf öğrencisi Zehranur Tütüncü de, Akçaabat ilçesinde düzenlenecek cenaze töreninin ardından toprağa verilecek.

SON HABERLER

Ankara’da ‘FETÖ’ operasyonu: 171 gözaltı

Ankara’da terör örgütü ‘FETÖ/PDY’nin şifreli haberleşme programı ‘ByLock’ kullanıcısı olduğu belirlenen 260 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 171’i gözaltına alındı.

Muş’ta HDP’li başkan ve yardımcılarına gözaltı

Muş’un HDP’li Bulanık Belediye Başkanı Adnan Topçu ile yardımcısı Eylem Saruca, Varto ilçesi Belediye Başkanı HDP’li Ülkü Karaaslan ile Başkan Yardımcısı Mahmut Yalçın haklarındaki ‘terör soruşturması’ kapsamında bu sabah evlerinde gözaltına alındılar.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...