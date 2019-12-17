Trabzon’da TIR minibüse çarptı: Üç ölü, 20 yaralı

Trabzon’un Akçaabat ilçesinde, yabancı plakalı TIR, yolcu minibüsüne arkadan çarptı. Kazada minibüsteki yolculardan Halim Kurt (54), üniversite öğrencisi Zehranur Tütüncü (19) ve Neslihan Karkaç (23), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan 20 yaralının tedavilerinin sürdüğü belirtildi.

Fotoğraflar: DHA

Kaza, saat 13:30 sıralarında, ilçeye bağlı Yıldızlı Mahallesi’ndeki Karadeniz Sahil Yolu’nda meydana geldi. Trabzon’dan Giresun yönüne giden M.S. yönetimindeki Gürcistan plakalı TIR, aynı yöne giden Şaban Akyüz’ün kullandığı 61 M 1152 plakalı yolcu minibüsüne çarptı. Kazada, minibüsteki 22 yolcu ve TIR sürücüsü M.S. yaralandı. İhbarla bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sıkıştıkları yerden itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu çıkarıldı. Sağlık görevlileri ise olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından 23 yaralıyı ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırdı. Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu ve İl Emniyet Müdürü Metin Alper de kaza yerine gelerek, incelemelerde bulundu, yaralıların sağlık durumu hakkında ekiplerden bilgi aldı.

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Kazada yaralanan ve hayati tehlikesi olan yolculardan Halim Kurt, Zehranur Tütüncü ve Neslihan Karkaç, tedaviye alındıkları hastanelerde, tüm müdahalelere rağmen yaşamlarını yitirdi.

Kazada hayatını kaybeden minibüsteki yolculardan Halim Kurt (74) Düzköy ilçesinde, Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Diş Hekimliği Bölümü 1’inci sınıf öğrencisi Zehranur Tütüncü de, Akçaabat ilçesinde düzenlenecek cenaze töreninin ardından toprağa verilecek.