Trabzon’da spor salonundaki vaka sonucu 93 kişi izolasyona alındı: 45’i pozitif

‘Çok yüksek riskli’ kategorisindeki Trabzon’da filyasyon ekiplerinin çalışmaları sonucu, corona virüsü taşıyan bir kişinin gittiği spor salonunda, temas ettiği 45 kişiye virüs bulaştırdığı belirtildi.

Fotoğraf: Unsplash

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın paylaştığı vaka sayısı haritasına göre 6-12 Mart tarihlerinde nüfusa oranla en çok vakanın görüldüğü illerin yer aldığı Karadeniz bölgesinde alınan önlemlere rağmen yeterince düşüş yaşanmadı.

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100 bin kişide 226.14 olan vaka sayısı bu hafta az bir düşüşle 222.32’ye gerilese de en fazla vakaların görüldüğü ilk 10 şehir arasında yer alan Trabzon’da filyasyon ekipleri virüsün izini sürerek temaslı kişileri belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor.

Filyasyon çalışmaları sonucu, Covid-19’lu bir kişinin gittiği spor salonunda temas ettiği 45 kişiye virüs bulaştırdığı öğrenildi.

Çalışmalar sonucu 93 kişinin de izolasyona alındığı, ilçe hıfzıssıhha kurulu kararınca spor salonunun faaliyetinin durdurulduğu belirtildi.