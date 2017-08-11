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Trabzon’da PKK’lılarla çatışma: Bir asker ve 15 yaşında çocuk hayatını kaybetti

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Trabzon’un Maçka ilçesinde PKK’lılarla çatışmada uzman çavuş Ferhat Gedik ve 15 yaşındaki Eren Bülbül hayatını kaybetti.

Fotoğraf: DHA

Ağır yaralanan Gedik ve Bülbül kaldırıldıkları hastanede kurtarılamadı.

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Yaralı bir askerin de tedavisi sürüyor.

DHA’nın aktardığına göre Bülbül, PKK’lıları bir evden erzak çalarken görüp güvenlik güçlerine haber verdi. 15 yaşındaki Bülbül, çıkan çatışmada hayatını kaybetti.

Vali Yücel Yavuz şu bilgileri verdi: “O bölgede istihbarat çalışması yapmıştık. İki gün önce başlatılan bir operasyon vardı. Operasyon kapsamında sıcak temas sağlandı. Sıcak temas bir süre sonra kesildi. Bölgede arama tarama faaliyeti sürüyor.”

Trabzon emniyetinde izinler iptal edildi. Maçka’ya çok sayıda takviye polis ekibi sevk edilirken ilçenin tüm giriş çıkışları tutuldu.

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