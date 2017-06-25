Trabzon’da PKK saldırısı: İki asker hafif yaralandı

Trabzon’da PKK’lıların önceden tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu iki asker hafif şekilde yaralandı.
Jandarma ekiplerinin Maçka ilçesindeki Samandıra yaylasından akşam saatlerinde geçişi sırasında PKK’lılar pet şişeye yerleştirdikleri patlayıcıyı infilak ettirdi.
Ayaklarına şarapnel parçaların isabet eden erler Halit Öztürk ile Ümit Fidan yaralandı.
Yaralı askerler önce ambulanslarla Maçka Devlet Hastanesi’ne, ilk müdahalenin ardından da Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi’ne kaldırıldı.
Askerlerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Bölgeye özel harekat timleri de sevk edildi.
Yol kapatıldı
Patlamanın ardından askerlere yardıma giden Nizam Tüfekçi adlı yurttaş “Patlayıcı pet şişenin içerisindeymiş, patlamayla birlikte şarapnel parçaları dağılmış. İki asker de ayağından yaralandı. Patlamayı duyunca oraya gittik, çok şükür askerlerin durumları iyi” dedi.
Altındere vadisinden Samandıra yaylasına giden yol da zırhlı araçlarla ulaşıma kapatıldı. Bölgede operasyon başlatıldı.