Trabzon’da parkın Katarlı şirkete satılmasına mahkeme engel oldu

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Trabzon’da mahkeme, Beşikdüzü ilçesindeki bir parkın Katarlı bir şirkete satılmasına izin vermedi.

Beşikdüzü Belediye Meclisi, 1 Mart 2017 tarihli oturumunda, 9 bin 297 metrekare büyüklüğündeki Şehit Erdal Kurtoğlu Parkı’nın Al Ajaji isimli Katarlı bir şirkete satılmasını kararlaştırdı.

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Karadeniz’de HES gibi projelerin yanı sıra halkın kullanımına ait alanlar ve yeşil alanlar imara açılıyor.

Katarlı şirket, AVM, rezidans ve otel planlıyormuş

Pek çok yeşil alanda olduğu gibi halkın kullanımına ait bu parkın bulunduğu alana AVM, rezidans ve otel yapılması planlanıyordu. Halk ise parkın satılmasına tepkiliydi.

Bunun üzerine avukat Ozan Karagöz, konuyla ilgili Beşikdüzü Belediye Başkanlığı’na iptal davası açtı.

Trabzon İdare Mahkemesi ise, hukuk sürecinin ardından ‘sık görülmeyen’ bir karar vererek, Şehit Erdal Kurtoğlu Parkı’nın Katarlı şirkete satışının yürütmesinin durdurulmasına hükmetti.

‘Park, Beşikdüzülülerindir’

Konula ilgili açıklama yapan avukat Karagöz, “Hemşehriler, birey olarak, somut olayda olduğu gibi kent ve çevre değerlerine karşı girişilen saldırılarda, bundan menfaati zarar gören bir insan kimliği ile mahkemelere başvuru hakkı gereğince Trabzon İdare Mahkemesi’nde açmış olduğu iptal davası sonucunda, yürütmenin durdurulması kararı almıştır. Bu karar ile Şehit Erdal Kurtoğlu Parkı özel mülkiyete tahsis edilmeyecek, Beşikdüzü halkının kullanımında geçmişte olduğu gibi gelecekte de devam edecektir. Kurtoğlu Parkı Beşikdüzülülerindir” ifadelerini kullandı.