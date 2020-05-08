Trabzon’da internetten ruhsatsız silah satan şahıs gözaltına alındı

Trabzon’da sosyal medya hesabı üzerinden ruhsatsız silah sattığı tespit edilen kişi gözaltına alındı.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

İHA’nın haberine göre, Trabzon İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tonya ilçesinde şüpheli bir şahsın ruhsatsız silah satışı yaptığı duyumunu alması üzerine yaptığı araştırmada şahsın sosyal medya hesabından bir silah platformuna üç adet tabanca fotoğrafı eklediğini tespit etti.

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Adli makamlardan alınan arama kararına istinaden şüpheli şahsa ait evde yapılan aramada, evin baca bölmesine gizlenmiş vaziyette, bir adet ruhsatsız yivli tüfek, 169 adet çeşitli çaplarda fişek, bir çift kabza, üç adet icra yayı, bir adet iğne, bir adet emniyet tertibatı, bir adet çekirdek, bir adet horoz ve çeşitli silah parçaları ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.