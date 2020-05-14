Trabzon’da ‘corona’ şüphelisi hastaneden kaçmaya çalıştı; çarşaf kısa kaldı

Trabzon’da Covid-19 testi yapılmak istenen yabancı uyruklu hasta, hastanenin üçüncü katındaki odadan çarşafları birbirine bağlayarak kaçmaya çalıştı. Çarşafların boyu zemine kadar yetmeyince birinci kat hizasında mahsur kalan hasta, güvenlik ekiplerince bulunduğu yerden alındı.
Olay, akşam saatlerinde Kanuni, Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yaşandı. İsmi açıklanmayan yabancı uyruklu hasta, corona virüsü şüphesi üzerine teste tabi tutulmak istendi. Şüpheli hasta, iddiaya göre, test yapılacağı sırada, hastanenin üçüncü katındaki başka bir odaya geçti.
Çarşafın boyu kısa kalınca havada asılı kaldı
Pencereden çarşafları birbirine bağlayan hasta, zemine inip, kaçmayı palanladı. Bağladığı çarşafları camdan sarkıtıp tutunarak inmeye çalışan hasta, büyük hayal kırıklığı yaşadı.
Bir kişinin havada asılı olduğunu fark eden vatandaşlar, hastane yönetimine bilgi verdi. Harekete geçen güvenlik ekipleri, hastanenin arka bahçesinden kaçmaya çalışan kişiyi, bulunduğu yerden kurtardı.