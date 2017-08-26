Trabzon’da iş cinayeti: Yük asansörüyle duvar arasına sıkışan işçi hayatını kaybetti

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Trabzon’da yük asansörünün kabiniyle duvar arasına sıkışan işçi hayatını kaybetti.

Akçaabat ilçesindeki Söğütlü mahallesinde bulunan tatlı imalathanesinde bugün saat 17.30 sıralarında meydana gelen olayda, üç işçi depodan tatlı malzemelerini asansöre yükleyerek üst kata çıkmak istedi.

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Ancak asansör bir süre hareket ettikten sonra arızalanarak durdu. İki işçi asansörden atlarken, 39 yaşındaki Emine Demirci de kabinden çıkmak istedi.

Asansör, Demirci kabinden çıkmaya çalışırken aniden harekat etti. Kabinle duvar arasında sıkışan Demirci hayatını kaybetti.