Trabzon’da binlerce yıllık iki mızrak ucu bulundu: Biri hurdacıda, diğeri tünel inşaatında

Trabzon’da biri tünel inşaatında diğeri hurdacıda, biri MÖ 4 bin sonu diğeri 3 bin yılı başına tarihlenen iki mızrak ucu bulundu. Mızrak uçlarının kentte, bugüne kadar tespit edilen en önemli ve en eski arkeolojik buluntu olduğu belirtildi.

Fotoğraf: DHA

Trabzon’da sürdürülen Boztepe tünel inşaatı sırasında ismi açıklanmayan bir kişi tarafından mızrak ucu bulundu. Kentte, hurdacıda bulunan bir diğer mızrak ucu da Abidin Karbuzoğlu tarafından satın alınarak muhafaza edildi.

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İkili, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Arkeoloji Bölümü öğretim üyeleriyle temasa geçti. KTÜ Arkeoloji Bölümü öğretim üyeleri Dr. Hülya Çalışkan Akgül ile Doç. Dr. Serkan Demirel ile Doğal ve Tarihi Değerleri Koruma Derneği Başkanı Doç. Dr. Coşkun Erüz mızrakları inceledi.

Milattan önce 756’da kurulduğu belirtilen Trabzon’un geçmişinin mızrak uçlarıyla 5 bin yıl öncesine kadar uzandığı değerlendirildi. Mızrak uçları Trabzon Ticaret Odası (TTSO) müzesine konuldu.

Trabzon’da arkeolojik yüzey araştırmaları yapan ekibin sorumlusu Dr. Hülya Çalışkan Akgül, mızrak uçlarının savaş silahı olarak kullanılmadığını ancak statü göstergesi olabileceğini düşündüklerini söyledi.