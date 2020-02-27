Trabzon’da 2 bin 400 yıllık kalede yapılaşma: Tarihi eser kaybedilmek üzere

Trabzon’da 2 bin 400 yıllık bir geçmişe sahip kalenin üzerindeki evler, tarihi yapıyı tehdit eder hale geldi.

Fotoğraflar: DHA

Trabzon’daki Ortahisar Mahallesi’nde bulunan kale ve surları, Roma döneminde, milattan önce dördüncü yüzyılda Tabakhane ve Zağnos vadileri arasındaki yüksek kaya kitlesi üzerine kuruldu. Ancak kale ve surlar, üzerine ve hemen yanınına yapılan evler nedeniyle zarar gördü.

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Doğal ve Tarihi Değerleri Koruma Derneği Başkanı Coşkun Erüz, kalenin üzerinde çok büyük bir yapılaşma baskısı olduğunu belirterek Aşağı Hisar bölümünün tahrip olduğunu, Ortahisar ve Yukarıhisar’ın korunuyor gibi göründüğünü dile getirdi.

Erüz, Osmanlı döneminde kalenin savunma alanından çıkıp yaşam alanına dönmesiyle tapulandığını, cumhuriyet döneminde de korumaya alınmadığı için bir kısmının yıkılarak yerine modern betonarme evler yapıldığını ifade etti.

Dernek başkanı, sözlerini şöyle sürdürdü: “Surlar normalde tarihi-turistik yapı olması gerekirken ana yollar haricinde surlara hiçbir şekilde ulaşma şansımız yok. İnsanların kalenin içerisinde olduklarını hissedebilme şansları yok. Bu kısımları istimlak edilmeli ve betonarme binalardan arındırılmalı. Restorasyon çalışmalarında da sura baskı uygulamayacak ve gezilebilecek şekilde bir çalışma yapılarak tarihi kent dokusuna buraların kavuşturulması gerekiyor. Tarihi görünümlü modern binalar değil gerçekten Osmanlı dönemi cumbalı tarihi evlerin yapılması gerekiyor. Şimdiki gibi üzerine taş kaplama yapılmış kimliksiz binalar oralara kondurulmamalı. Şu anda Trabzon’un kalesini kaybetmek üzereyiz. Bir an önce önlem alınmalı. Hem yaşayan hem de turistik mekân olarak buraların kullanılması gerekiyor.”