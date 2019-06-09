Trabzon Valiliği’nden Soylu’ya ‘Akıllı ol’ diyen Sivaz hakkında suç duyurusu

Trabzon Valiliği, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya, havalimanında ‘millet ittifakı’nın İstanbul belediye başkanı adayı CHP’li Ekrem İmamoğlu’nu karşılamak için beklerken “Akıllı ol” diye seslenen Mehmet Ali Sivaz hakkında, suç duyurusunda bulundu.

Fotoğraf: DHA

Valiliğin konuya ilişkin yazılı açıklamasında Sivaz hakkında, ‘tehdit’ suçlamasıyla hukuki süreç başlatıldığı duyuruldu. Açıklama şöyle:

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“Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu’nun 04.06.2019 tarihinde Ramazan Bayramı ziyareti için geldiği Trabzon’da, havalimanı VIP binasından çıkış yaptığı esnada, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu’nun gelmesini bekleyen topluluk içerisinde bulunan bir şahsın, İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu’yu hedef alarak ‘Akıllı ol’ diyerek provokasyonda bulunduğunun tespit edilmesi ve Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Güzide Uzun’un bazı basın yayın organlarında yer alan provokasyonu Soylu’nun yaptığı, ‘Soylu’ya, akıllı ol, diyen kişiyi tanımıyoruz’ şeklindeki ifadeleri üzerine cumhuriyet başsavcılığımız talimatıyla yapılan güvenlik araştırması ve çalışması neticesinde, söz konusu şahsın CHP il yönetimi, il başkanı ve milletvekilleri ile 31 Mart 2019 yerel seçimlerdeki CHP belediye başkan adayları ile irtibatlı ve iltisaklı olduğu tespit edilmiştir. Bahsi geçen şahsın, Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanı’na yönelik olarak kullanmış olduğu ‘Akıllı ol’ şeklindeki tehdit içeren sözlerinden dolayı hakkında hukuki bir süreç başlatılmıştır. Kamuoyunun bilgisine ve takdirlerine saygıyla sunulur.”

Sivaz, ise terör örgütüyle bağlantılı olduğu iddiaları ve suç duyurusuyla ilgili düşüncelerinie sosyal medya hesabı aracılığıyla paylaştı: “Bir Trabzonlu olarak Trabzonlulara yapılan ırkçı ve ayrıştırıcı söylemlere kayıtsız kaldığına inandığım bakana gayri ihtiyari ‘Akıllı ol’ Trabzon’a söylenen bu kötü sözlere bir cevabınız olsun anlamında bir söz kullandım. Bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak bizleri dışlayan ve hedef haline getiren Yunan, Pontus söylemlerini, bizim içimizden birinin görmezlikten gelmesini kabul edemediğim için bakanı gördüğümde böyle bir sözlü tepkide bulundum. Bu konuşulanlardan rahatsız olan halktan biri olarak bu cümleyi kullanmamın, böyle bir temennide bulunmamın nasıl bir suç teşkil ettiğini anlayabilmiş değilim. Hakkımda kötü niyetli asılsız haber yapan kişi ve kurumlara karşı yasal haklarımı kullanacağımı bilinmesini istiyorum.”

Süleyman Soylu, yaşananları bayramlaşma töreninde kınayarak, “Yanlış buluyorum, ayıplıyorum. Ben bu şehrin evladıyım. İstediğim zaman gelip, istediğim zaman gidebilme hakkına sahibim. Kimsenin beni engelleyebilme hakkı yoktur” demişti.