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Yaramazlara biraz batar!

Trabzon Vakfıkebir’de 150 bin alabalık telef oldu

Trabzon’un Vakfıkebir ilçesinde, 150 bin alabalık telef oldu. Balıkların, Büyükliman Grup İçme Suyu Tesisi’nden dereye su bırakılmadığı gerekçesiyle telef olduğu öne sürüldü. 

Fotoğraf: DHA

Ballı Mahallesi’ndeki Kirazlık Deresi’ne Büyükliman Grup İçme Suyu Tesisi’nden yeterli su bırakılmadığı bu nedenle dere üzerinde kurulu alabalık üretim tesisindeki binlerce alabalığın oksijensiz kalarak telef olduğu belirtildi.

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Tesisin sahibi Birol Kopal, Trabzon İçme Suyu ve Kanalizasyon İdaresi’ne (TİSKİ) ait içme suyu arıtma tesisinden suyun kesilmesi nedeniyle balıklarının telef olduğunu öne sürdü. Geçen yıl da klor zehirlenmesi nedeniyle yaklaşık 400 bin balığının telef olduğu anlatan Kopal, yeniden balık alarak, çiftlik kurduğunu; yine aynı durumla karşılaştığını söyledi.

Kopal, şöyle devam etti: “Yaz geldiği için sular azaldı. Bu nedenle ‘Öncelik insan’ deniyor ve su içme suyu olarak kullanılıyor. Evet öncelik insan ama ben de buraya bir yatırım yaptım. 1990’dan beri bu tesis var. TİSKİ’yi arayıp, durumu anlatıyorum ‘Sana su veremeyiz’ diyorlar. Bu zalimliktir. Gitmediğim yer, konuşmadığım kişi kalmadı. Bu sorunun çözülmesi gerekiyor.”

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